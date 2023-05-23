Список Псково-Печерской иконы Успения Пресвятой Богородицы встретили в Одинцовской епархии

22:52, 23 мая 2023, ПАИ

19 мая в Истринском благочинническом округе Одинцовской епархии состоялась встреча списка Псково-Печерской иконы Успения Божией Матери, написанного для храма Рождества Христова усадьбы Рождествено-Кутайсово. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

Икона была освящена в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а затем была доставлена на Истринскую землю.

В честь этого радостного события был организован крестный ход во главе с благочинным Истринского благочиннического округа протоиереем Сергием Ереминым, духовенством благочиния, настоятелем храма Рождественского храма с. Рождествено протоиереем Александром Елатомцевым и прихожанами храма.

Крестный ход прошёл от Всехсвятского храма в ЖК «Новоснегиревский» до Христорождественского храма в с. Рождествено, где икону встречали прихожане и ученики православной школы «Рождество». В конце крестного хода благочинный протоиерей Сергий Еремин и духовенство Истринского округа совершили молебен перед иконой, благочинный поприветствовал от лица владыки Фомы духовенство благочиния и прихожан, поздравил с обретением новой святыни на Истринской земле.



