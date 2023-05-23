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Общество

При падении параплана в Ленинградской области погибли два человека

При падении параплана в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом рассказал источник «Известий». Информацию подтверждает Северо-Западная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал мотопараплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — сообщило ведомство.

На месте происшествия работают экстренные службы. В прокуратуре заявили, что установят все обстоятельства инцидента и при наличии оснований примут меры реагирования.

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