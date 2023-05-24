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Общество

Более 400 новых магазинов российских брендов откроются в РФ в этом году

Более 400 новых магазинов российских fashion-ретейлеров планируют открыть в России в этом году, пишут «Известия».

Речь идет о таких ретейлерах, как Gloria Jeans, «Стокманн», Melon Fashion Group и др.

«Ходить в лаптях после ухода иностранных торговых сетей мы точно не будем. Напротив, уже год назад мы говорили, что для нас настало время возможностей. Западные компании с большим опытом и компетенциями сами прекратили свою маркетинговую деятельность, некоторые из них ушли», — рассказал в рамках мероприятия глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

Он подчеркнул, что нужно фокусироваться на развитии наших брендов: без сильных имен на внутреннем рынке не будет экспорта.

В 2023 году Gloria Jeans собирается открыть 130 новых магазинов, сообщил старший вице-президент по недвижимости сети Алексей Кондраков. Как рассказал директор по развитию Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) Игорь Мальтинский, в планах группы удвоить в этом году число открытых новых точек по сравнению с 2022-м (тогда появилось 113 новых торговых точек).

Амбициозные планы и у «Стокманн»: сеть намерена открыть двери в этом году 20 универмагов. При этом в 2022-м сеть не запускала новых точек, рассказал генеральный директор «Стокманн» Геннадий Левкин.
 

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