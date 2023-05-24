В России определят лучшие инициативы по борьбе с «наливайками»

08:23, 24 мая 2023, ПАИ

В Народном фронте определят лучшие региональные инициативы по борьбе с точками общепита в жилых домах и предложат основные наработки осенью в масштабах всей страны. Об этом «Известиям» заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.

«По нашему мнению, законодательное регулирование работы таких заведения в жилых домах надо дополнительно ужесточать. В отдельных регионах уже вводятся разные меры для защиты спокойствия жителей. «Народный фронт. Аналитика» будет оценивать, насколько разные варианты эффективны, и осенью выйдет с интегральными предложениями в масштабах всей страны», — пояснила она.

Проблема подобных питейных заведений очень беспокоит жителей многоквартирных домов в разных регионах, сказала Ольга Позднякова. По ее словам, в Народный фронт обращаются с жалобами на крики, музыку и драки около таких заведений, мусор и использование не по назначению детских площадок, находящихся рядом.

«Летом из-за такого соседства люди не могут ночью открыть окна и часто жалуются на то, что им мешают спать. Сложность в том, что такие заведения отвечают за порядок и соблюдение требований закона только внутри помещений. Снаружи ни их охранники, ни кто-то другой, кроме полиции, не может ничего сделать», — заключила общественница.

