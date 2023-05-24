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Общество

Строительство очистных сооружений в Порхове идёт с опережением графика

Строительство очистных сооружений в Порхове пока идёт с опережением графика. Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов принял участие в очередной планёрке, которую собрал глава района Юрий Семёнов. В режиме ВКС к разговору подключились замгубернатора Нинель Салагаева, подрядчик и представители органов надзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания депутатов.

Фото пресс-службы ПОСД

Все этапы, обозначенные ранее под протокол, за неделю своевременно отработаны, получены необходимые согласования УКСа, подана заявка на подключение к электросетям. Тем временем на площадке продолжаются работы в котловане.

Во время обсуждения подрядчик высказал сомнения, что заявленной в проекте электрической мощности будет достаточно, и вызвался представить письменно аргументы. Кроме того, как и планировалось, специалисты компании уже взяли одну пробу поступающей на очистку воды и намерены получить ещё две для расчёта средних показателей.

«Мы тоже подняли все цифры – анализы брали на протяжении десяти лет», - согласился с подходом подрядной организации Юрий Семёнов. В соответствии с договорённостями, достигнутыми ранее с руководителем Маслосырзавода Александром Константиновым, администрация муниципалитета готовит проект соглашения, в котором будет предусмотрена ответственность предприятия за качество сточных вод – в очистные сооружения они должны попадать уже в подготовленном виде.

Подрядчик обратил внимание на разделы проекта, требующие корректировки, предложил варианты оптимизации отдельных видов работ и их очерёдности.

«Надеюсь, мы общий язык найдём и в установленные сроки станцию построим», - подытожил обсуждение Юрий Семёнов.

«Для такого достаточно крупного города, как Порхов, очистные сооружения канализации очень важны. Проект долгожданный, дорогостоящий, но нам наконец-то удалось получить на него финансирование за счёт федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Нам важно уделять внимание всем этапам строительства. Сейчас подрядчик справляется с обязательствами, - оценил результаты совещания Александр Котов. – Надо отдать должное внимательному отношению главы района – все мелкие, текущие вопросы, которые зависят от администрации, решаются оперативно, сам Юрий Валентинович постоянно бывает на объекте. При таком подходе, отношении можно рассчитывать на ритмичное продолжение строительно-монтажных работ и их успешное завершение».

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