Почти 6,5 тысячи псковских девятиклассников приступают к сдаче ОГЭ

10:41, 24 мая 2023, ПАИ

24 мая начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, который продлится до 1 июля, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В Псковской области на участие в итоговой аттестации зарегистрировано 6 450 девятиклассников, уточнили в региональном комитете по образованию. Для проведения аттестации в 9 классах организовано 59 пунктов проведения экзаменов: 47 на базе общеобразовательных организаций, 7 на дому, 5 в УФСИН.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам 9 классов необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два учебных предмета по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы в форме ОГЭ или ГВЭ.