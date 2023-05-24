Более 400 псковских семей улучшили жилищные условия через кредитные кооперативы за счёт маткапитала

11:02, 24 мая 2023, ПАИ

418 семей в Псковской области с 2022 года направили средства материнского капитала на строительство или покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда РФ.

Всего по этому виду распоряжения отделение Социального фонда по Псковской области перечислило 242 млн рублей.

Возможность направлять средства сертификата на погашение займов на приобретение жилья закреплена условиями программы материнского капитала. Так, семьи могут вступить в выбранный кооператив, взять кредит на покупку жилья и затем погашать его.

Помимо этого, также предусмотрена возможность строительства жилья на средства материнского капитала с использованием кредитных средств.