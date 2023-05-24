Игорь Максимов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

11:36, 24 мая 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 24 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов.

Как прошёл отопительный сезон в Пскове? Сколько аварий случилось за этот период? Как можно сэкономить на плате за тепло в многоквартирном доме? Какие планы по ремонту сетей у предприятия на это лето? Почему нельзя обойтись без традиционных отключений горячей воды?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».