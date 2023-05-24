Завершается подготовка к третьему этапу чемпионата России по ралли в Пскове

11:43, 24 мая 2023, ПАИ

Завершается подготовка к третьему этапу чемпионата России по ралли в Пскове, сообщили ПАИ в Федерации автомобильного спора Псковской области. Ещё один статус соревнований – второй этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского».

Организаторы уже опубликовал список заявленных экипажей со стартовыми номерами. В нём 61 гоночный автомобиль разных марок от прототипов до «Жигулей». География участников от Карелии до Владивостока. Приедут гонщики из Белоруссии.

В этот же день свою гоночную технику проверили на дорогах Опочецкого района действующие чемпионы Денис Ростилов и Василий Слобожанинов.

20 и 21 мая состоялись тестовые заезды с участием чемпионов России 2021 года Игоря Буланцева и Михаила Гендельмана.

На 25 мая в Палкинском районе запланированы официальные тесты.

За время подготовительного периода дважды проводились заседания городского и областного организационных комитетов, на которых было принято решение о проведении городского специального скоростного участка.

В центре Пскова 27 мая будет перекрыто движение транспорта. Для безопасности зрителей будут установлены семь пропускных пунктов, оборудованных рамками металлоискателя.

Болельщики смогут увидеть своими глазами эффектные прыжки с трамплина, услышать музыку спортивных моторов и попробовать перекричать визг шин.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, готовится трансляция в интернете и прямые включения в эфире радио «7 Небо».