Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Пскова Бориса Елкина

12:07, 24 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция главы Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 мая.

Журналисты поговорят с градоначальником о состоянии дорог, дворов, центральных улиц и площадей, о дизайн-коде города, «умных остановках», озеленении города, о будущих проектах, планах и о многом другом.

Видеотрансляция пресс-конференции доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».