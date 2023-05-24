Работы на детской площадке в Финском парке Пскова завершаются
Работы на новой детской площадке в Финском парке завершаются. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Ещё не установлены пара элементов и резиновое покрытие. В Детском парке работа по площадке практически завершена. В Финском парке к выходным постараемся доделать, чтобы дети смогли её протестировать», — сказал глава Пскова.
Он также отметил, что работы ведутся на улице Госпитальной и на пляже в Овсище — там появятся новые детские площадки.
«Понятно, что в каждом дворе мы площадку не поставим. Разумно это делать межквартально, то есть установить одну большую на несколько домов», — заключил Борис Елкин.
Напомним, старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая.
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