Работы на детской площадке в Финском парке Пскова завершаются

13:19, 24 мая 2023, ПАИ

Работы на новой детской площадке в Финском парке завершаются. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Ещё не установлены пара элементов и резиновое покрытие. В Детском парке работа по площадке практически завершена. В Финском парке к выходным постараемся доделать, чтобы дети смогли её протестировать», — сказал глава Пскова.

Он также отметил, что работы ведутся на улице Госпитальной и на пляже в Овсище — там появятся новые детские площадки.

«Понятно, что в каждом дворе мы площадку не поставим. Разумно это делать межквартально, то есть установить одну большую на несколько домов», — заключил Борис Елкин.

Напомним, старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая.