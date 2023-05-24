«Всадника без головы» нашли псковские археологи

18:19, 24 мая 2023, ПАИ

Уникальные находки обнаружили археологи на раскопах в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

«На раскопках в Печорах углубляемся в начало ХХ века», – отметили археологи.

Уточняется, что археологи нашли две детские игрушки, оловянных солдатиков. Одна из фигурок всадника предположительно оплавлена в пожаре. Отсутствует часть копья и подставка, а сам всадник «потерял голову». Кое-где сохранились слабые следы краски, отметили археологи.