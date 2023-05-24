Борис Елкин рассказал, банит ли людей в соцсетях

15:54, 24 мая 2023, ПАИ

Псковичи стали чаще обращаться за помощью к главе Пскова Борису Елкину через социальные сети. Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам Бориса Елкина, в зависимости от ситуации он либо отвечает на обращения лично, либо распределяет их по профильным комитетам и учреждениям.

«Многие обижаются, что я не отвечаю в комментариях, но мне бы просто рабочего да и светового дня тогда не хватило. А так я все комментарии читаю», — заверил глава города.

Он рассказал, что иногда приходится банить людей из-за нецензурной лексики, оскорблений и перехода на личности. «Забанено достаточно много. И в личных сообщениях приходится тоже банить после перехода на личности», — отметил Борис Елкин.

Однако, по словам главы города, в социальных сетях встречаются и более положительно настроенные собеседники, которые даже помогают в работе. «Я соцсети приветствую, они помогают выявлять проблемы», — подытожил Борис Елкин.

