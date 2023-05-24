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Общество

Лучшего педагога допобразования в Псковской области определят на конкурсе «Сердце отдаю детям»

Очный этап областного конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проходит в Пскове с 24 по 26 мая. Мероприятия состоятся на площадке гимназии № 29, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участие в конкурсе принимают 12 специалистов. Они представляют учреждения дополнительного образования Пскова, Великих Лук, Пустошки, Бежаниц, Острова, Новосокольников, Порхова, Невеля, Струг Красных, Опочки. Со списком участников можно ознакомиться здесь.

В течение трёх дней педагоги пройдут групповые и индивидуальные конкурсные испытания. Специалисты попробуют себя в «Педагогическом многоборье», импровизационном конкурсе «Сетевая интеграция в дополнительном образовании», испытании «Высшая лига дополнительного образования детей», проведут открытые мастер-классы «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании».

Для участников конкурса также запланирована культурная программа. Торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства и награждение победителей пройдёт 26 мая.

Отметим, что областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводится для совершенствования навыков педагогов допобразования, повышения престижа профессии. Победитель областного этапа конкурса представит Псковскую область на федеральном уровне.

Конкурс организован для реализации приоритетных задач регионального проекта «Успех каждого ребёнка» по направлению нацпроекта «Образование», в 2023 году он также приурочен к проведению в России Года педагога и наставника. Учредителем выступает комитет по образованию Псковской области.

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