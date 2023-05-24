Неправильно превращать город в одно большое кафе – Борис Елкин

17:36, 24 мая 2023, ПАИ

Установку зонтиков над столиками возле кафе на улицах прокомментировал глава Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Превращать город в одно большое летнее кафе – неправильно, а иначе может появиться на таких зонтиках реклама алкогольных брендов. У нас есть летние террасы, да, там больше согласований. А для маленького кафе вполне хватает столика со стульями, большие же без проблем согласовывают установку веранд», – сказал Борис Елкин.

Он подчеркнул, что администрация также приветствует фудтраки. «Но решение об их размещении также принимается комиссионно, так как у нас исторический город, и просто в центре парка его [фудтрак. – ПАИ] не поставишь. Есть те места, где можно обсудить их установку. Это удобно, мобильно и носит сезонный характер. Заявки на фудтраки у нас появляются, сейчас думаем, как развивать это направление», – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин напомнил о необходимости согласования установки столиков возле кафе.