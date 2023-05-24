Дополнительные информационные вывески появятся в Пскове

15:46, 24 мая 2023, ПАИ

Дополнительные информационные вывески установят в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас уже есть часть люков, в этом году будет хороший рывок в этом плане. Появятся и дополнительные информационные вывески в городе, будем стараться в первую очередь центр города стилизовать», – отметил Борис Елкин.

Напомним, первую партию люков изготовили в августе 2022 года. Позже глава Пскова рассказал, где разместят брендированные крышки люков с символикой Пскова.