Плюсская школа получила оборудование для настольного тенниса
Оборудование для настольного тенниса получила Плюсская школа. Об этом сообщает газета «Плюсский край».
Cтол для настольного тенниса предоставил клуб Nordman.
«Ранее с просьбой оказать учреждению такую поддержку обратилась администрация муниципалитета. Эту инициативу поддержал, тем более что эта школа является одним из ключевых учебных заведений района», — рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.
Напомним, что командный чемпионат Псковской области по настольному теннису состоится в Печорах 27 мая. Соревнования будут состоять из одного этапа, они пройдут по круговой системе.
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