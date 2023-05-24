Плюсская школа получила оборудование для настольного тенниса

17:33, 24 мая 2023, ПАИ

Оборудование для настольного тенниса получила Плюсская школа. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Cтол для настольного тенниса предоставил клуб Nordman.

«Ранее с просьбой оказать учреждению такую поддержку обратилась администрация муниципалитета. Эту инициативу поддержал, тем более что эта школа является одним из ключевых учебных заведений района», — рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

Напомним, что командный чемпионат Псковской области по настольному теннису состоится в Печорах 27 мая. Соревнования будут состоять из одного этапа, они пройдут по круговой системе.