Игорю Иванову вручили благодарственное письмо от проекта «Огонёк добра»

16:01, 24 мая 2023, ПАИ

Куратор социального проекта «Огонёк добра» по Пскову и Псковской области Елена Васильева вручила председателю Псковского облсовпрофа Игорю Иванову благодарственное письмо за оказание содействия в проведении методических встреч с участниками проекта «Огонёк добра».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, проект «Огонёк добра» работает с 2012 года и осуществляет проекты по оказанию помощи детям, людям старшего возраста, природе и животным по всей стране.