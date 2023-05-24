Дело об убийстве восьмилетней давности отправили в суд в Псковской области

16:12, 24 мая 2023, ПАИ

И. о. прокурора Псковской области Алексей Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве, совершенном в 2015 году. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

В июле 2015 года в деревне Горушка Псковского района обвиняемая и потерпевший мужчина, который ранее сожительствовал с её матерью, распивали спиртное в доме злоумышленницы.

После этого, ночью, женщина решила на своём автомобиле отвезти мужчину в соседнюю деревню Князево. По дороге между ними возник конфликт из-за того, что мужчина без спроса взял себе из дома обвиняемой кухонный нож. Разозлившись, она схватила этот нож и нанесла потерпевшему 15 ножевых ранений, в том числе попав в сердце, в результате чего он умер на месте.

В связи с тем, что преступление было совершено ночью, в безлюдном месте, оно в течение длительного времени оставалось нераскрытым.

Однако в результате жительнице Пскова предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения.