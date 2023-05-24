В Усвятской средней школе прошёл последний звонок

16:53, 24 мая 2023, ПАИ

Праздник школьного звонка прошел в Усвятской средней школе. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

23 мая для одиннадцатиклассников Усвятской средней школы прозвенел последний школьный звонок. В этом году 15 учеников покинут школу, пять из них окончили школу на 4 и 5, восемь учеников претендуют на аттестат с отличием.

«У нас сегодня замечательный день, мы выпускаем в жизнь ребят, которые шагали с нами рука об руку по непростой дороге знаний. 11 лет ступенька за ступенькой они постигали азы наук и доказали, что они могут носить гордое звание – выпускник Усвятской школы», – отметила директор школы Ольга Хянина.

Поздравили ребят также заместитель главы района Светлана Ермакова и начальник отдела образования администрации Усвятского района Роман Щагин.

«Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждого человека. Сегодня вы, дорогие ребята, стоите на пороге самостоятельной жизни. Впереди вас ждёт серьёзное испытание – сдача единых государственных экзаменов. Желаем вам пройти его достойно и с высокими баллами», – пожелала Светлана Ермакова.