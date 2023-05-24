Как часто в регионе пропадают дети, обсуждают в медиацентре ПАИ

16:24, 24 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Международному дню пропавших детей, проходит в медиацентре ПАИ.

Как этот день будет отмечаться в регионе, как часто в Псковской области пропадают дети, как строятся их поиски, какова в этом процессе роль волонтёров, что должны знать дети, чтобы не попасть в опасную ситуацию, что должны знать родители, чтобы сберечь жизнь и здоровье своих детей?

Об этом и многом другом расскажут старший направления добровольного поисково-спасательного отряда Liza Alert (ЛизаАлерт) Татьяна Разумова и старший направления ШЛА (Школа ЛизаАлерт) Дмитрий Золотько.