«Ночь музеев» собрала активных интернет-пользователей – исследование Tele2

16:48, 24 мая 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, оценил активность клиентов на всероссийской акции «Ночь музеев» в Москве и Санкт-Петербурге 20 мая. В этот день абоненты скачали на 27 % больше интернет-трафика, чем годом ранее. В Музее космонавтики и Новой Третьяковке оператор отмечает наибольшие приросты – 61 % и 58 % год к году.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 20 мая, в этом году тема главной культурной ночи страны была «История и истории». Tele2 проанализировала, как изменилось потребление мобильного интернета в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Оценивая количество скачанного трафика, оператор предположил, что абоненты посвятили субботу посещению музеев. Так, в ГМИИ имени А. С. Пушкина, Новой Третьяковке, Третьяковской галерее, Музее космонавтики, Дарвиновском музее, Музее русского импрессионизма, Русском музее и Музее современного искусства Эрарта клиенты качали трафик на 19 % активнее, чем в субботу месяцем ранее – 22 апреля. Tele2 отметила, что больше всего дата-активность выросла в ГМИИ имени А. С. Пушкина – на 53 %, в Русском музее – на 48 % и в Музее космонавтики – на 30 %.

Кроме того, оператор сравнил количество скачанного трафика в выбранных музеях в этом году с прошлым. По данным Tele2, москвичи и петербуржцы пользовались интернетом на 27 % активнее, чем 21 мая 2022 года в «Ночь музеев». У лидера по положительной динамике потребления интернета – Музея космонавтики – 20 мая трафик вырос на 61 % в сравнении с прошлым годом. В Новой Третьяковке клиенты Tele2 скачали на 58 % больше гигабайтов, в Музее русского импрессионизма – на 51 %, в Русском музее – на 38 %.

Интернет-активность абонентов оказалась выше и в сравнении с неделей выходных в новогодние праздники. Например, в «Ночь музеев» клиенты Tele2 скачали на 15 % больше дата-трафика, чем 4 января, и на 12 % больше, чем 5 января. Оператор отметил, что 20 мая потребление мобильного интернета снизилось только в Дарвиновском музее – в прошедшую субботу здесь было скачано на 7 % меньше, чем 4 января, и на 12 % меньше, чем 5 января.

Реклама