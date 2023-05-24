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Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на фестивале «Моя еда» в Пскове

Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на гастрономическом фестивале «Моя еда» в псковском парке Строителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

27 мая псковичи и гости города познакомятся с традициями национальной кухни представителей разных народов, проживающих в Псковской области.

Одни из лучших шеф-поваров Пскова соберутся в этот день на площадке, чтобы продемонстрировать своё мастерство и провести мастер-классы. Гости фестиваля узнают, как приготовить национальное татарское блюдо кыстыбай с картошкой, попробуют популярные блюда еврейской кухни — форшмак и хумус, армянские долму и шашлык, белорусские драники и колдуны, узнают рецепт холодника, поймут, что такое настоящий дагестанский хинкал, полакомятся фирменным сыром народа сето.

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