Псковичей призвали сообщать о фактах незаконного оборота оружия

17:57, 24 мая 2023, ПАИ

Оперативно-профилактическую операцию «Арсенал» проводят полицейские в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники управления уголовного розыска и других служб УМВД России по Псковской области во взаимодействии с подразделениями ОМВД на районном уровне в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и продукции двойного назначения, а также установления лиц, их изготавливающих, с 22 по 26 мая года проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Арсенал».

В рамках операции полицейские будут проверять лиц, состоящих на учете в УМВД и территориальных ОМВД России на районном уровне, а также граждан, имеющих зарегистрированное оружие, организации и юридических лиц, осуществляющих частную охранную деятельность на территории области.

Жители региона, располагающие информацией о фактах незаконного оборота оружия, могут оказать содействие органам внутренних дел и обратиться в ближайший отдел полиции, позвонить по телефону доверия УМВД России по Псковской области 59-22-33 или 02.