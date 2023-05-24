В Псковской области стартовал конкурс профмастерства среди полицейских

17:59, 24 мая 2023, ПАИ

Первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции на звание «Лучший по профессии» стартовал на базе Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В профессиональном конкурсе принимают участие десять представителей подразделений ППСП из УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Опочецкий» и МО МВД России «Дедовичский».

Полицейским предстоит продемонстрировать свое мастерство в различных дисциплинах. Испытания начались с теоретических экзаменов по специальной и правовой подготовкам. Решив тестовые задания, участники продемонстрировали профессиональное владение огнестрельным оружием, меткость стрельбы из табельного оружия (ПМ) и скоростной разборке пистолета.

После этого полицейские приступили к сдаче нормативов по физической подготовке. Они состязались в подтягивании на перекладине, беге, а также во владении боевыми приемами борьбы.

Итоги конкурса профессионального мастерства подведут 25 мая.