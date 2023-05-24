Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области стартовал конкурс профмастерства среди полицейских

Первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции на звание «Лучший по профессии» стартовал на базе Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В профессиональном конкурсе принимают участие десять представителей подразделений ППСП из УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Опочецкий» и МО МВД России «Дедовичский».

Полицейским предстоит продемонстрировать свое мастерство в различных дисциплинах. Испытания начались с теоретических экзаменов по специальной и правовой подготовкам. Решив тестовые задания, участники продемонстрировали профессиональное владение огнестрельным оружием, меткость стрельбы из табельного оружия (ПМ) и скоростной разборке пистолета.

После этого полицейские приступили к сдаче нормативов по физической подготовке. Они состязались в подтягивании на перекладине, беге, а также во владении боевыми приемами борьбы.

Итоги конкурса профессионального мастерства подведут 25 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Псковичам объяснили, почему нельзя обойтись без отключения горячей воды летом
24 мая 2023

Псковских школьников проверили на знание правил дорожного движения
24 мая 2023

«Всадника без головы» нашли псковские археологи
24 мая 2023

237 суток длился отопительный сезон в Пскове в этом году
24 мая 2023

В Псковской области стартовал конкурс профмастерства среди полицейских
24 мая 2023

Псковичей призвали сообщать о фактах незаконного оборота оружия
24 мая 2023

ВИДЕОФАКТ Лось возле Гдовки
24 мая 2023

Неправильно превращать город в одно большое кафе – Борис Елкин

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...