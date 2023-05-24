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Общество

Псковичам рассказали о повышении размера налоговых вычетов

Псковичам рассказали о повышении размера налоговых вычетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

С 1 января 2024 года в силу вступят поправки в налоговое законодательство, которые увеличивают размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ (Федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 159-ФЗ).

В пресс-службе напомнили, что социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

Для всех видов социальных налоговых вычетов (кроме вычета по дорогостоящим видам лечения) установлены предельные размеры.

Так, общий предельный лимит за год применяется к совокупности следующих видов социальных вычетов (пункт 2 статья 219 Налогового кодекса РФ):

  • по расходам на обучение (кроме обучения детей);
  • по расходам на лечение: оплата медицинских услуг и стоимости лекарственных препаратов, назначенных врачом (кроме дорогостоящего лечения);
  • по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги;
  • уплата пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, а также по договорам добровольного страхования жизни;
  • уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;
  • оплата прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика.

В настоящее время совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 тысяч рублей. С 1 января следующего года согласно изменениям совокупный размер данных вычетов увеличивается до 150 тысяч рублей.

Сейчас вычет на обучение детей и подопечных физического лица может быть учтён в размере не более 50 тысяч рублей в год на каждого обучающегося. Эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов, попечителей.

С 2024 года размер вычета на обучение детей и подопечных увеличивается до 110 тысяч рублей на каждого ребёнка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или  попечителя).

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