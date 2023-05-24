Псковских школьников проверили на знание правил дорожного движения

18:20, 24 мая 2023, ПАИ

В Пскове состоялась встреча в рамках реализации проекта «Светофорик», сообщили ПАИ в Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские и студенты протестировали школьников на знание правил дорожного движения.

В областном центре в преддверии летних школьных каникул инспектор отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Любовь Ильюкова совместно со студентами первого курса физмата Псковского госуниверситета в профилактических целях провели тестирование в четвёртом классе школы № 25.

Это мероприятие было запланировано в рамках реализации проекта «Светофорик». Его цель — формирование соответствующих умений и практических навыков в сфере безопасного поведения на дороге. Проведённое тестирование учащихся позволило обобщить и проанализировать уровень их знания правил дорожного движения.