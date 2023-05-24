Соревнования по спортивному туризму состоялись в Пушкинских Горах

18:41, 24 мая 2023, ПАИ

Во второй день Президентских спортивных игр в Пушкинских Горах школьников ожидали состязания в спортивном туризме, сообщили в редакции газеты «Пушкинский край».

С самого утра их ожидал ряд испытаний: волейбол, метание мяча с разбега, спортивный туризм и спортивное ориентирование. Соревнования по спортивному туризму состоят из нескольких этапов: это подъём, переправа через бревно, навесная переправа, параллельная переправа и спуск со страховкой.

От каждой команды принимают участие три юноши и три девушки. Задача каждого — поочерёдно пройти все этапы максимально быстро и уложиться в контрольное время — пять минут, в противном случае участник и его результаты снимаются с дистанции, их результат не будет учтён в общекомандном зачёте.