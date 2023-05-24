В Великих Луках осмотр стоматологом детей до полутора лет ведётся без талонов

19:08, 24 мая 2023, ПАИ

В Великолукской стоматологической поликлинике профилактический осмотр детей до 1,5 года проводится без талонов. С 1,5 года талоны выдаются ежедневно с 7:15 в регистратуре. Об этом сообщает телеграм-канал «Комитет по здравоохранению Псковской области».

На профилактическом осмотре стоматолог оценит состояние полости рта ребёнка, сумеет выявить возможные заболевания на самой начальной стадии их развития.

Время приёма:

с 9:00 до 12:00,

с 15:00 до 18:00.

Осмотр осуществляется только в рабочие дни.