Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках осмотр стоматологом детей до полутора лет ведётся без талонов

В Великолукской стоматологической поликлинике профилактический осмотр детей до 1,5 года проводится без талонов. С 1,5 года талоны выдаются ежедневно с 7:15 в регистратуре. Об этом сообщает телеграм-канал «Комитет по здравоохранению Псковской области».

На профилактическом осмотре стоматолог оценит состояние полости рта ребёнка, сумеет выявить возможные заболевания на самой начальной стадии их развития.

Время приёма:

  • с 9:00 до 12:00,
  • с 15:00 до 18:00.

Осмотр осуществляется только в рабочие дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 мая 2023

Эскизы нагрудных знаков для заслуженных пожарных и спасателей утвердили в Пскове
24 мая 2023

Шесть псковских экипажей представят область на ралли 27 мая
24 мая 2023

Память Героя Советского Союза почтили в Пушкинских Горах

24 мая 2023

Названы имена первых победителей акции «Губернаторский дневник»
24 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Детский хоровой праздник в Пскове
24 мая 2023

Площадку для брейкеров планируют установить на Октябрьском проспекте в Пскове
24 мая 2023

Игорь Максимов рассказал на «Серебряном дожде» о работе теплосетей в Пскове. Главное
24 мая 2023

В Великих Луках осмотр стоматологом детей до полутора лет ведётся без талонов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...