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Общество

Память Героя Советского Союза почтили в Пушкинских Горах

24 мая исполнилось 100 лет со дня рождения пушкиногорца, Героя Советского Союза Бориса Михайлова, пишет газета «Пушкинский край».

Фото газеты «Пушкинский край»

Борис Михайлов родился в деревне Меньково Пушкиногорского района. Был призван на военную службу в 1940 году, с октября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

Борис Михайлов погиб при освобождении Белорусской ССР. Герою Советского Союза на тот момент исполнился всего 21 год. Он похоронен в Минске на воинском кладбище. Именем героя названа одна из улиц столицы Белоруссии. Также одна из улиц в Пушкинских Горах (бывшая Песочная) носит его имя. Несколько десятилетий назад на улице были установлены памятный знак и мемориальная доска.

Сегодня почтить память Героя Советского Союза, своего земляка, собрались жители Пушкинских Гор. На митинге, состоявшемся у памятного знака на улице, которая носит имя героя, присутствовали глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, председатель районного Собрания депутатов Николай Иванов, председатель районного Совета ветеранов Василий Кондратюк, юнармейцы из средней школы имени А. С. Пушкина, педагоги школы. Борис Михайлов когда-то также был учеником средней школы имени А. С. Пушкина и до войны закончил девять классов.

Кстати говоря, в этом году 8 мая во время праздничного концерта накануне Дня Победы состоялась премьера песни о Борисе Михайлове. Песню исполнили Марина Мариненко и Эдуард Банько. Текст песни написал житель Пушкинских Гор, один из старейших сотрудников Пушкинского заповедника Виктор Никифоров, автор музыки — Людмила Балыш.

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