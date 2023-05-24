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Общество

Эскизы нагрудных знаков для заслуженных пожарных и спасателей утвердили в Пскове

Заседание Геральдического совета Псковской области состоялось в правительстве региона в среду, 24 мая, под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Участники утвердили эскизы нагрудных знаков, которые будут вручаться при присвоении почётных региональных званий «Почётный спасатель» и «Почётный пожарный». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.  

Звания введены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, соответствующие изменения в профильном региональном законе утверждены областным Собранием депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Специалисты отмечаются указом главы региона и получают единовременную выплату 25 тыс. рублей.

Нагрудные знаки будут изготовлены из серебристого металла. В нижней части знака для спасателей будут размещены защитный шлем и скрещённые по диагонали топор и разводной ключ. Для спасателей на нагрудный знак нанесут старинную пожарную каску и скрещённые по диагонали пожарные топорики.

«Благодарю правительство Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова. Говорю от лица всех пожарных и спасателей спасибо за поддержку, для нас это очень важно», — отметил по итогам голосования руководитель Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Члены Геральдического совета также утвердили эскиз должностного знака губернатора Псковской области — официального символа власти высшего должностного лица региона. Знак будет находиться в собственности Псковской области, храниться в правительстве региона. Вручать его планируется при вступлении губернатора в должность.

Знак представляет собой изображение герба Псковской области в виде гербового щита под серебряной короной в обрамлении серебряной ленты. В цепи используются фигуры барсов, орнамент и девиз Псковской области «Потягнем за Отечество».

Проект постановления об утверждении должностного знака губернатора будет направлен на рассмотрение Псковского областного Собрания депутатов.

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