Концерт оркестра русских народных инструментов пройдёт в Пскове 25 мая

23:45, 24 мая 2023, ПАИ

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает псковичей на концерт оркестра русских народных инструментов 25 мая в 17 часов.

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Как рассказал руководитель оркестра, дирижёр Георгий Гребень, это отчётный концерт коллектива. В исполнении оркестра прозвучат произведения отечественных композиторов, обработки народных песен.

В концерте примут участие академический хор колледжа искусств, а также солисты — Кира Горшкова (вокал), Сергей Поторочин (балалайка), Анастасия Кузьмина, Даниил Семёнов, Маргарита Галкова (гусли), Никита Шанович (баян).

В учебном году оркестр с большим успехом дал несколько выездных концертов в районах Псковской области, где горячо был принят публикой. Благодаря тому что в течение года студенты и преподаватели много работали над мастерством оркестрового исполнительства, в репертуаре оркестра появились новые различные в жанровом отношении произведения.

На концерте зрители услышат музыку композиторов А. Широкова, К. Шаханова, П. Булахова, В. Городовской, Н. Мишукова, И. Штрауса.

Адрес концертного зала колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.