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Общество

Следить за зарёй советует 25 мая народный календарь

25 мая отмечается память Епифания Кипрского – одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси, сообщает calend.ru.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили её уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то летом случится много пожаров.

Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий – не зря её всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, – с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки – значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли одолень-травой, поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

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