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Общество

Водопропускные трубы ремонтируют на дороге в Печорском районе

Подготовительные работы ведутся на автомобильной дороге граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В этом дорожно-строительном сезоне планируется привести к нормативу последние участки трассы общей протяженностью 12 км (км 0+000 – км 4+000, км 4+000 – км 12+000). Здесь проходит большой поток транзитного транспорта, также через трассу проходит маршрут к важным туристическим объектам региона – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

В настоящее время специалисты выполняют устройство водоотводных канав, ремонтируют водопропускные трубы, продолжается фрезерование изношенного дорожного покрытия.

До 20:00 25 мая временно ограничено движение на Прибалтийском шоссе (км 1+950 – км 2+640). Здесь ведётся замена крайних звеньев труб, после чего подрядчик приступит к фрезерованию асфальтобетонного покрытия и на этом участке.

Специалистам ещё предстоит выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, восстановление существующей укрепленной части обочин и виражей, ремонт пересечений, примыканий и съездов, водоотвода с проезжей части, а также ремонт существующих тротуаров, укрепление обочин, замену элементов существующего барьерного ограждения. Также ведомостью предусмотрен ремонт автобусных остановок, устройство посадочных площадок с пандусом и тротуаром. В завершение работ будет нанесена разметка краской и термопластиком со светоотражающими стеклошариками.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Общая стоимость контракта составила 314 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

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