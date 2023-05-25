День филолога празднуют в России

08:59, 25 мая 2023, ПАИ

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога, сообщает calend.ru. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, – выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа – историю и сущность духовной культуры данного общества.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

В XVII-XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности).

С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось: филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.