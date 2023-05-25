Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День филолога празднуют в России

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога, сообщает calend.ru. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, – выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Филология – область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа – историю и сущность духовной культуры данного общества.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

В XVII-XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство в их взаимосвязанности).

С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось: филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

О внедрении дизайн-кода в регионе рассказал главный архитектор Псковской области
25 мая 2023

Псковский театр отправится на международный фестиваль в Петербург
25 мая 2023

Более 70 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства
25 мая 2023

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 14 млн человек
25 мая 2023

Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи
25 мая 2023

Водопропускные трубы ремонтируют на дороге в Печорском районе
25 мая 2023

Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

24 мая 2023

ФОТОФАКТ Уж пригрелся на солнце в Пыталово

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...