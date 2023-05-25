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Общество

Сотрудник псковского салона мобильной связи осужден за подключение абонента без его ведома

Год условно получил консультант салона мобильной связи в Псковской области за подключение абонента без его ведома, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Сотрудник салона, чтобы выполнить план по подключению новых абонентов, зарегистрировал SIM-карту на паспортные данные потерпевшей без её ведома и согласия.

Свою вину фигурант полностью признал. Приговором Псковского городского суда Псковской области он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор вступил в законную силу.

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