Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Рослесхозе рассказали о росте площади лесных пожаров почти на 14%

Площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров, выросла в этом году более чем на 100 тысяч га, или на 13, 9 % относительно прошлогодних показателей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Рослесхоз.

Пожароопасный сезон действует сейчас в 85 субъектах страны, рассказал «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. По его словам, в этом году пожароопасный сезон наступил на 20 дней раньше обычного.

«Ранний приход весны привел к началу масштабных палов сухой травы. В 90 % случаев весенние лесные пожары – это вина человека. Так называемые сельхозпалы, в том числе неосторожное обращение с огнем. Огонь с полей приходит в лес», – пояснил Евгений Писаревский.

С начала года в стране площадь, пройденная огнем, по данным Рослесхоза, составила 877,5 тыс. га. За аналогичный период прошлого года она составляла 770,7 тыс. га. Наибольший прирост по площадям, пройденным огнем, на сегодня дали Еврейская автономная область, Свердловская область.

«На Урале сохраняется сложная ситуация по погодным условиям, однако мы видим изменения: с начала мая ситуация в Свердловской области улучшилась – площади действующих пожаров снизились более чем в 28 раз. Сейчас в Свердловской области ведется тушение 24 лесных пожаров на общей площади 3,7 тыс. га», – добавил представитель ведомства.

Пик весенних лесных пожаров пройден, заверил он. Однако пока на юге Урала сохраняются сложные погодные условия: сильный ветер, температура выше средних значений, отсутствие осадков. В этих регионах увеличена группировка сил и средств для охраны лесов от огня, заверил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

О внедрении дизайн-кода в регионе рассказал главный архитектор Псковской области
25 мая 2023

Псковский театр отправится на международный фестиваль в Петербург
25 мая 2023

Более 70 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства
25 мая 2023

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 14 млн человек
25 мая 2023

Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи
25 мая 2023

Водопропускные трубы ремонтируют на дороге в Печорском районе
25 мая 2023

Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

24 мая 2023

ФОТОФАКТ Уж пригрелся на солнце в Пыталово

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...