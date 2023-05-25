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Общество

Более 1100 псковских семей с начала года получили выплату при рождении ребёнка

С начала года единовременное пособие при рождении ребёнка получили 1 112 семей в Псковской области. Выплата, размер которой составляет 22 909 рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребёнка. Общая сумма выплат составила 24,5 миллиона рублей, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова пояснила, что пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей.

«Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребёнка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий», – уточнила она.

Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребёнка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

Срок выплаты пособия составляет не более десяти рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации рождения, содержащихся в едином реестре ЗАГС. Деньги СФР перечисляет через организацию почтовой связи, кредитную или иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице. 

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