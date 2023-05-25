Бывшему военнослужащему псковской дивизии ВДВ вручили госнаграду

13:36, 25 мая 2023, ПАИ

Бывшему военнослужащему псковской дивизии ВДВ Станиславу Александрову вручили государственную награду. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава администрации Новочебоксарска (Чувашия) Дмитрий Пулатов.

«Совместно с военными комиссарами Чувашии и Новочебоксарска Бахтиёром Холиковым и Сергеем Барановым вручили орден Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, новочебоксарцу, участнику специальной военной операции, бывшему контрактнику Станиславу Александрову», – отметил глава администрации.

Он отметил, что Станислав Александров вступил в ряды Вооруженных сил России в 2018 году и служил в воздушно-десантных войсках в Пскове.

Дмитрий Пулатов также добавил, что воинская часть, в которой служил Станислав Александров, с самого начала СВО оказалась в зоне боевых действий. В мае прошлого года псковский экс-десантник получил осколочные ранения. «Сейчас трудится на одном из предприятий города, недавно заключил брак», – добавил глава администрации Новочебоксарска.

«Станислав, ты достойный защитник Родины, настоящий патриот, пример для молодёжи. Спасибо за верность присяге и Родине. Желаю крепкого здоровья, и пусть у тебя всё сложится!» – поблагодарил бывшего военнослужащего глава администрации города.