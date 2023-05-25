Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский театр отправится на международный фестиваль в Петербург

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Дядя Ваня» станет участником XXIV Международного театрального фестиваля ТЮЗа имени А. А. Брянцева, который стартовал в Санкт-Петербурге 24 мая. Он включает в свою программу более 20 спектаклей российских и зарубежных театров. Псковская труппа покажет «Дядю Ваню» Чехова в постановке Павла Зобнина 28 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Фото: здесь и далее пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени А. А. Брянцева является одним из самых престижных театральных фестивалей России (ранее он носил название «Радуга»). Форум ведёт свою историю с 2000 года. В 2023 году в нём примут участие российские театры из разных регионов, а также театры из Венгрии, Армении, Ирана, Ирака, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии. Среди авторов спектаклей, представленных на фестивале, такие мастера, как Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Александр Баргман, Павел Зобнин, Айдар Заббаров.

28 мая псковская труппа в 13:00 и 19:00 покажет спектакль «Дядя Ваня» на одной из площадок фестиваля – новой сцене имени Вс. Мейерхольда Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Премьера спектакля состоялась в Пскове в прошлом году. По итогам театрального сезона 2021/2022 «Дядя Ваня» вошёл в лонг-лист лучших спектаклей страны национальной театральной премии «Золотая маска». В ролях: Андрей Кузин (Войницкий), Сергей Скобелев (профессор Серебряков), Линда Ахметзянова, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (Елена Андреевна, жена профессора), Георгий Болонев (доктор Астров), Александра Кашина (Соня), заслуженная артистка России Ирина Смирнова (Войницкая), заслуженная артистка России Надежда Чепайкина (Марина, няня), заслуженный артист России Виктор Яковлев (Телегин).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 мая 2023

О внедрении дизайн-кода в регионе рассказал главный архитектор Псковской области
25 мая 2023

Псковский театр отправится на международный фестиваль в Петербург
25 мая 2023

Более 70 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства
25 мая 2023

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 14 млн человек
25 мая 2023

Наконечник стрелы из Смутного времени нашли псковские археологи
25 мая 2023

Водопропускные трубы ремонтируют на дороге в Печорском районе
25 мая 2023

Помощь раненым участникам СВО оказали жители Пустошки

24 мая 2023

ФОТОФАКТ Уж пригрелся на солнце в Пыталово

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...