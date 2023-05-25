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Общество

Работу двух выставок продлили в Псковском музее-заповеднике

Работу двух временных экспозиций «О спрятанных сокровищах» и «О купце Поганкине» продлили в Псковском музее-заповеднике до 20 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Две уникальные выставки открыли специально к традиционной акции «Ночь музеев». Предметы одного зала расскажут тайну личности купца Поганкина. По археологическим находкам из раскопов 2019–2020 годов «можно понять, что хозяин палат был человеком, открытым для всего нового». По словам музейщиков, он нередко выезжал в другие страны, где присматривался к предметам роскоши, постепенно используя их в своем быту.

На выставке представлены фрагменты стеклянных бокалов, фаянсовой и фарфоровой посуды, привезенной из Голландии и Германии. В витринах можно увидеть набор голландских трубок для курения табака. В то время это было запрещено, вплоть до 1696 года, когда Пётр I на собственном примере стал вводить новую моду. Интересно будет посмотреть на книгу Большой таможни Пскова, которая выставляется крайне редко. В ней, в частности, содержатся сведения о традиционных экспортных псковских товарах, коими были пенька, лён, конопля, сало, мёд, воск и кожа.

Во втором зале выставлены предметы, обнаруженные в кладах так называемой эпохи Великой русской смуты начала XX века. В период с 2000 по 2016 год было открыто три подобных клада. Один из них состоял из 40 предметов серебряной столовой посуды и приборов. В основном это посудное серебро конца XIX – начала XX века, изготовленное в мастерских Москвы и Санкт-Петербурга.

Ещё один клад представлен фарфоровой посудой заводов Кузнецова, среди которой можно увидеть изделия, имитирующие посуду XVIII века, а также предметы в стиле модерн начала XX века. Всего клад насчитывает 27 тарелок в стиле модерн для продажи, посуду для личного пользования и 25 бытовых вещей.

Выставки будут доступны для посещения до 20 августа по адресу: улица Некрасова, 5.

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