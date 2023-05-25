Последние сеансы массовых катаний на коньках пройдут в Пскове в эти выходные

11:03, 25 мая 2023, ПАИ

Последние сеансы массовых катаний на коньках в этом сезоне пройдут в Ледовом дворце в Пскове в эти выходные. Об этом сообщается в группе «Ледовый дворец в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

Так, массовые катания пройдут в эти выходные:

27 мая с 14:30 до 15:30, с 18:30 до 19:30 и с 20:00 до 21:00;

28 мая с 13:30 до 14:30, с 14:45 до 15:45 и с 19:15 до 20:15.

«До встречи в августе!» – добавили в группе.