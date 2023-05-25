Более 80% псковичей выступают против шестидневной рабочей недели – опрос

10:23, 25 мая 2023, ПАИ

Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди горожан: её поддерживают только 5 % работодателей и 11 % граждан. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 5 % работодателей, чьи компании трудятся по пятидневному графику, тогда как за то, чтобы оставить всё как есть, — 54 %. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (32 %) высказались в поддержку не шестидневки, а четырёхдневки.

Большинство псковичей (81 %) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 11 % опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (13 %), а противников — среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет (82 %). Мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (15 % против 7 % соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (13 и 8 %).