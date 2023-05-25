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Общество

Сироте-инвалиду из Острова предоставили квартиру после вмешательства судебных приставов

Сироте-инвалиду из Острова предоставили квартиру после вмешательства судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Благодаря принятым мерам судебных приставов права сироты из Острова были восстановлены. В начале апреля судебные приставы смогли добиться у местной администрации предоставления жилья сироте с инвалидностью, которая с малолетней дочерью проживала у свекрови, пока не получила жильё. 

В пресс-службе отметили, что судебный пристав-исполнитель навестил женщину в новой квартире, которая доброжелательно встретила гостя и поблагодарила за исполненное решение суда и за человеческое отношение.

Судебный пристав в свою очередь поблагодарила за радушный приём, пожелала уюта в новом жилье и передала девушке гостинцы для её дочки.

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