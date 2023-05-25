Алеся Михачева: Просто работы стало больше

10:25, 25 мая 2023, ПАИ

О том, комфортно ли ей в кресле народного избранника, почему общественная территория в списке голосования по программе ФКГС отстает от лидеров и о чём говорят жители в «болталке» – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 2 Алесей Михачевой.

– Некоторые итоги работы на городском округе уже можно подводить, хотя ваш депутатский стаж ещё меньше года. Как ощущаете себя в кресле депутата?

– Этот вопрос многие задают! В принципе ничего не поменялось, только стало больше активности и ответственности, и больше общения с жителями. Просто стало больше работы. А кресло… это ж условно. В нём я точно не нахожусь, постоянно в движении.

– Округ у вас непростой, и, прежде всего, географически.

– Это район вокзала, и, как говорят в народе, Болото, Лепеши – старый фонд. Основные жители – пенсионеры, которые получили здесь квартиры десятилетия назад. Они достаточно активны и очень переживательны, особенно, если не вывозят мусор или спиливают деревья. Проблемы на округе есть: и маленькие и большие, что показал контрольный выезд совместно с представителями руководства Октябрьской железной дороги и администрации города.

– Что-то получилось решить?

– Прежде всего, жители получили ответы на волнующие вопросы. Ко многому они отнеслись с пониманием и готовы ждать, потому что понимают, что тротуары быстро не появляются, как и «лежачие полицейские» и железнодорожные переезды. Главное, мы вместе с жителями услышали обозначенные пути решения проблем.

– Как вы предпочитаете общаться с избирателями? Некоторые ваши коллеги считают наилучшим коммуникации со старшими по домам.

– Мы прежде всего создали «ВКонтакте» группу «Округ № 2». Та у нас есть «болталка» – задать вопрос на интересующую тему. Отвечаем очень быстро, стараемся проблему решить.

– Какую, например?

– Есть у нас дорога, которая когда-то была асфальтовой, возле дома по Бастионной, 19. Так вот, её надо попросту грейдеровать. Хотят многие жители и детские площадки, но тут надо согласие собственников. У нас некоторый парадокс случился. Подали заявку по программе ФКГС – спроектировали общественную территорию на углу домов Стахановской,7 и Металлистов, 32 с благоустройством и установкой воркаут-площадки – сейчас там заброшенное место и гараж. Проект включили в список для голосования. И тут… бабулечки подали коллективную жалобу в УГХ, что не хотят они такую площадку.

– Может, недопоняли?

– Возможно! Голосование идёт активно и мы, понятно, не в первых рядах.

Так что нюансы есть: кто-то хочет, кто-то – нет. Наше дело – разъяснять, подсказывать, направлять, ведь депутатство – это активная общественная работа.

– ТОСы создаёте?

– Тут тоже пока нет особого желания у жителей, но мы трудимся над одним, если он заработает, это будет примером для других.