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Общество

Крупные предприятия Псковской области стали региональными партнёрами проекта «Билет в будущее»

В 2023 году к реализации федерального проекта «Билет в будущее» в Псковской области присоединяются региональные партнёры. Одними из крупных региональных партнёров стали ООО «Псков-Полимер» и АО «Псковский хлебокомбинат», сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» Елена Рыбальская.

Фото организаторов проекта «Билет в будущее»

«В рамках партнёрства школьники познакомятся с потенциальными работодателями, а также на практике узнают особенности и специфику работы конкретных предприятий. Знакомство с предприятиями будет проходить в форматах промышленных экскурсий, мастер-классов и профессиональных проб», – отметила Елена Рыбальская.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. В 2022 году в нём из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовало около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. В 2023 году планируется участие 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона.

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