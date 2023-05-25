66 кг товаров для салонов красоты попытался ввезти дальнобойщик в Псковскую область

11:20, 25 мая 2023, ПАИ

66 килограммов бытовых товаров и товаров для салонов красоты попытался незаконно ввезти дальнобойщик в Псковскую область, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Во время осмотра автомобиля на российско-латвийской границе в Бурачках из закрепленных под днищем канистр и из кабины тягача таможенники извлекли 25 чехлов для планшетов, 53 набора беспроводных наушников, 13 наборов для обработки ногтей, 17 беспроводных машинок для стрижки волос, четыре беспроводных пылесоса и два электронных лазерных прибора. Вес незадекларированного и сокрытого от таможенного контроля товара превысил 66 килограммов.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и направлен на экспертизу.