Полиция разыскивает пропавшего великолучанина
Cотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение 47-летнего Андрея Фёдорова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома на улице Радищева в Великих Луках. До настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.
Пропавший был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны чёрного цвета, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят позвонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.
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