До +24 градусов ожидается в Псковской области 26 мая

11:58, 25 мая 2023, ПАИ

До +24 градусов ожидается в Псковской области 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

На территории региона прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, а днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.