До +24 градусов ожидается в Псковской области 26 мая
До +24 градусов ожидается в Псковской области 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На территории региона прогнозируют переменную облачность. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без существенных осадков.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов, а днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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