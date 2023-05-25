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Общество

Подготовка к открытию филиала фонда «Защитники Отечества» завершается в Псковской области

В Псковской области завершается подготовка к открытию регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Какую роль будет играть структура в рамках всего комплекса мероприятий по поддержке ветеранов специальной операции, власти региона обсудили на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой помощи участникам СВО, иным лицам и членам их семей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
 

 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова совещание провела его первый заместитель Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор напомнила, что задачей филиала на федеральном уровне определено решение целого ряда жизненно важных вопросов и социальных проблем для ветеранов спецоперации, а также семей погибших бойцов. Реализовывать эту работу доверено представителям исполнительных органов в рамках своих компетенций и полномочий.

«Важно, чтобы при нашем содействии каждый ветеран СВО мог беспрепятственно получить всю необходимую помощь со стороны государства и после периода боевых действий при любых обстоятельствах смог адаптироваться к жизни, вернуться к работе или получить новую профессию, заняться творчеством, спортом или общественной деятельностью», – подчеркнула Вера Емельянова.

По её словам, фонд должен стать местом взаимодействия граждан с властями и различными организациями, образуя единую структуру по комплексному сопровождению защитников Родины. Главное условие – адресная работа и внимательный, человеческий подход к каждой отдельной ситуации, потребности. «Мы должны окружить ветеранов и их семьи заботой, выразив им тем самым глубокую благодарность за службу», – подчеркнула первый замгубернатора.

У региона, по словам Веры Емельяновой, накоплен серьёзный опыт в организации и содействии помощи участникам СВО. С начала спецоперации в Псковской области во взаимодействии с муниципальными и региональными властями работают волонтёрские штабы, а с октября 2022 года функционирует региональный центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

В первую очередь фонд будет заниматься решением острых социальных и медицинских проблем ветеранов СВО. В их числе обеспечение лекарствами, реабилитация после ранений, психолого-психотерапевтическая и юридическая помощь, уход за нуждающимися гражданами, адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, их обучение и трудоустройство. В дальнейшей перспективе планируется работать над привлечением защитников Отечества к общественной работе, спорту, паралимпийскому движению, культурно-досуговой деятельности.

Целый комплекс работы будет посвящён мероприятиям по увековечиванию памяти героев и ветеранов СВО, патриотическому воспитанию молодёжи и взаимодействию с другими ветеранскими организациями, а также развитию программ поддержки военнослужащих и поднятию статуса защитника Отечества на более высокий уровень.

В ходе совещания участникам были представлены кандидаты на должность руководителя отделения и его заместителей. Отметим, что в структуру фонда также включены 40 социальных координаторов, которые прошли специальное обучение.

Напомним, государственный фонд поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» учреждён по указу президента РФ с целью создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО. Филиалы организации по всей стране должны быть открыты до конца мая.

В Пскове отделение разместится в здании на улице Льва Толстого, 31. В нём будет организована работа специалистов региональных ведомств и федеральных служб. В филиале планируется создать максимально уютную обстановку для посетителей, в помещении оборудуют детскую комнату.

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